特朗普準備對華出重招？安插親信空降商務部高層

美國總統特朗普拒絕拜登當選，發起訴訟挑戰投票結果，其政府也表示在最後的任期會持續加強對華政策。外媒引述消息指，曾參選維珍尼亞州參議員、親特朗普的Corey Stewart已在美國商務部人事變動中受聘，預計會協助特朗普在任期最後2個月強化對華政策。

據報Corey Stewart將擔任出口管理部首席副次長，而他是總統人事辦公室所指派。該辦公室由特朗普指示，負責確保內閣機構高層之間的忠誠。Corey Stewart預計將擔任此職務直到1月20日特朗普政府交接為止。

美國前商務部副部長William Reinsch表示，由於Corey Stewart擔任的是先前未設置的職位，因此這個用人選擇是一次特別的行動，目的尚不清楚。

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