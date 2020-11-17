中美衝突災難或堪比一戰　基辛格籲溝通合作

美國前國務卿基辛格周一（16日）以視像方式，出席一個經濟論壇的開幕儀式時談及中美關係。他指兩國關係處於數十年來的最低點，呼籲下任美國總統要與中國對話，通過溝通管控分歧、促成合作，否則世界將走向堪比第一次世界大戰的災難。

97歲的基辛格提到美國下任總統上台後，應修復現任總統特朗普執政時出現的中美溝通裂痕，避免引發軍事衝突危機。他警告，中美傾向以對抗形式進行外交，言語對抗或會演變成實際的衝突，現今的軍事技術使衝突更難控制。

基辛格表示，今年中美關係迅速惡化，意味中美逐漸走向新一場冷戰。中美應共同建立機制，使雙方領導人的代表保持聯繫，呼籲雙方應達成共識，無論有任何衝突，兩方要避免訴諸軍事衝突。基辛格提到，中美在人權問題存在分歧，雙方要了解對方關切所在，包括基本觀點、原則以及對國家利益的定義，才能順利開展對話。

基辛格指，不一定要立刻解決問題，但要令兩方取得進一步進展，轉向那些應該實現的問題。兩國領導人需意識中美的歷史有很大不同，對同樣問題的看法亦迥異，故影響雙方的談判方式。同時，基辛格認為建立聯盟以針對某一個國家是不明智，但在必要情況下，聯合其他國家以預防危險是必要的。

在論壇上，中國國家副主席王岐山以《同舟共濟 務實創新 共塑未來》為題，表示各國應秉持科學精神和生命至上理念堅決遏制新冠肺炎疫情蔓延態勢，應摒棄零和博弈思維，減少創新要素流動障礙。他呼籲世界各國應共同採取行動，建立預防和控制新冠病毒的合作機制，堅決遏制疫情蔓延。

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