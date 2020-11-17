3納米晶片之戰：三星目標在2022年追上台積電

外電報道，南韓三星電子正在為其下一代晶片業務注資1,160億美元，並計劃在2年後批量生產3納米晶片，以盡快縮小與台積電的競爭距離。

報道引述三星晶圓代工部門上月表示，該公司將在2022年擴大生產3納米晶片，這代表三星將與台積電在同年競爭3納米晶片的里程碑。

台積電亦希望在2022年下半年實現量產3納米晶片，但三星欲採取Gate-all-around，GAA的技術來加速此一目標，台積電3納米架構則沿用鰭式電晶體(FinFET)。

針對3納米製程，三星已與關鍵夥伴同研發初始設計工具，未來希望在晶片製造、5G網絡等先進領域中建立領先地位。

目前，三星是全球最大的電腦晶片及顯示器製造商，意欲在價值2,500億美元的全球晶圓代工市場中擴大份額。根據TrendForce數據，去年台積電掌控晶片市場超過一半的合約，三星市佔率僅18%。

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