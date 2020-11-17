股神露玄機？巴菲特第3季減持銀行股　換入呢類股份...

「股神」巴菲特投資旗艦巴郡周一(16日)披露其第3季的投資股票組合，大幅買入製藥股，同時減持美國多家大型銀行的股份。

外媒報道，根據巴郡向美國證券監管機構提交的文件，巴郡第3季大幅增加2,240萬股默克(Merck)、370萬股輝瑞(Pfizer)、2,130萬股艾伯維(AbbVie)及3,000萬股必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)等製藥股；這4股醫藥股估值為57億美元。

同時，巴郡沽出美國多家大型銀行的股份。截至9月底，巴郡將富國銀行、摩根大通、PNC金融服務集團和M＆T銀行等持股比例降至最低。巴郡原是富國銀行最大股東之一，持股約10%，最新披露減持至只有3.1%。

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