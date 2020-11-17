中美科技鬥生鬥死 原來世界最快超級電腦出自呢個地方…
2020年11月17日 11:15
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外電報道，比評超級電腦計算速度的最新世界排行榜周二(17日)出爐，由日本理化學研究所與富士通所開發的超級電腦「富岳」（Supercomputer Fugaku）奪冠，這是富岳繼今年6月之後，再次取得世界第1的排名！
據報，這個比評超級電腦計算速度的世界排名榜於每年6月和11月公布。根據11月的最新排名顯示，富岳以每秒41.5京(1京是1兆的1萬倍)次計算能力再次奪冠，其計算速度較今年6月相比提高了約3京，大幅贏過排名第2的美國IBM超級電腦「高峰」(Summit，每秒14.8京次)和僅追在後的Sierra及中國超級電腦。
富岳為2011年達到全球最快的日本超級電腦「京」的後續機型，使用超15萬個CPU進行計算，富岳計算速度相當快，據悉「京」約花1年的實驗，富岳只需幾天就可達成。
報道又指出，富岳有望在發現新冠肺炎治療藥等方面發揮作用。為了2021年度開始正式投入使用，富岳正在進行相關測試，系統已基本完成。
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