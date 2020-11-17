港股格局：沈慶洪料恒指升穿26800點將進入牛市

港股周二(17日)繼續表現牛皮。獨立股評人沈慶洪表示，現時市場沒有大方向或特別主題，早前市場預期拜登當選，促使中美關係緩和，恒指因此已累積一定升幅。

美國總統大選未有進一步消息，指數持續表現牛皮，他預料恒指將徘徊在25,800點至26,800點，波幅達千點，因不排除特朗普就選舉結果上訴，或在離任前推出對內地更強硬的措施，讓大市呈現拉鋸格局。他認為，若恒指升穿26,800點代表即將進入牛市，只要恒指不跌穿25,800點，則不用擔心出現冧市。

他表示，現時資金新舊經濟股輪炒，令指數維持悶局，如周一出現疫苗消息，令資金流入舊經濟板塊，惟他認為舊經濟股現時進行估值復修，升勢未必能持續下去，股價須等待疫情過去及經濟真正復甦才有望反彈。

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