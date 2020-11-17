港股格局：沈慶洪料恒指升穿26800點將進入牛市
2020年11月17日 11:20
東網電視更多新聞短片
港股周二(17日)繼續表現牛皮。獨立股評人沈慶洪表示，現時市場沒有大方向或特別主題，早前市場預期拜登當選，促使中美關係緩和，恒指因此已累積一定升幅。
美國總統大選未有進一步消息，指數持續表現牛皮，他預料恒指將徘徊在25,800點至26,800點，波幅達千點，因不排除特朗普就選舉結果上訴，或在離任前推出對內地更強硬的措施，讓大市呈現拉鋸格局。他認為，若恒指升穿26,800點代表即將進入牛市，只要恒指不跌穿25,800點，則不用擔心出現冧市。
他表示，現時資金新舊經濟股輪炒，令指數維持悶局，如周一出現疫苗消息，令資金流入舊經濟板塊，惟他認為舊經濟股現時進行估值復修，升勢未必能持續下去，股價須等待疫情過去及經濟真正復甦才有望反彈。
新經濟股盈利增長空間大，騰訊控股(00700)及京東集團(09618)公布業績後亦吸引大量資金，他相信未來資金將集中在具有盈利基礎的新經濟股上，看好新經濟股的業績增長有利長遠走勢，疫苗消息只帶來短暫影響。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020