澳洲皇冠集團指永久停止與無牌賭業中介交易

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)周二(17日)公布，將永久停止與無牌的賭業中介(俗稱「疊碼仔」)進行交易。

皇冠度假集團表示，會視乎澳洲博彩監管機構的意見，將永久停止與所有疊碼仔交易，除非他們獲得營運所在地所有博彩監管機構的許可和批准。

澳洲監管當局去年指皇冠度假集團涉與有組織犯罪聯繫的疊碼仔交易，以將中國豪客帶入其目前在墨爾本的旗艦資產，並就此展開了調查。

今年9月，皇冠度假集團經已停止所有疊碼仔的營運，直至2021年6月31日，並承諾會全面審視與疊碼仔營運的工作流程。

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