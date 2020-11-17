【瑞通推介】京東績後下挫 資金趁低吸牛證
2020年11月17日 11:44
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瑞通認股證牛熊證銷售部：新冠肺炎疫苗研發再有好消息，道指隔晚收報29,950點，升470點或1.6%，為今年2月以來收市新高，並收復了疫情以來的跌勢。恒指昨收報26,381點，升224點或0.8%，結束3連跌。今早繼續靠穩，曾重上26,500點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾3,500萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近2,700萬港元，反映投資者預期後市會再度回落。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,600至25,699點，而熊證街貨重貨區為收回價26,700至26,799點。
京東(09618)公布上季純利75.6億元人民幣，按年升11.3倍，收入按年升約29%至1742億元人民幣。不過京東今早股價急瀉，一度挫逾8%，低見335.6元，其後於340元水平整固。
將於下月7日正式晉身恒指成份股的安踏體育(02020)，昨在成交配合下曾飆8%，創109.7元歷史新高，收報108元，升6.4%。股份月內呈反覆向上走勢，累漲超過26%。染藍因素外，安踏亦被券商唱好，指其今季銷售強勁，10月黃金周零售額按年增長逾40%，「雙十一」期間總商品成交額更按年增長53%，創新高。安踏今早回吐約3%，一度回落至105元以下。昨有約2.9億元北水淨流出安踏。輪證資金流方面，昨有近10萬元資
金淨流入其好倉。
比亞迪(01211)昨早曾瀉逾8%，低見166.2元，其後跌幅逐步收窄，最終以全日最高位179.8元收市，跌1.1%，重返10天線附近。比亞迪10月新能源汽車銷量按年急升近85%，加上內地重點支持新能源汽車行業發展，帶動股價今月上旬曾衝上210元歷史高位。股份近日儘管高位整固，暫仍守穩上移中的20天線。比亞迪今早曾升逾2%，上試185元。昨有約3.2億元北水淨流出比亞迪。輪證資金流方面，昨分別有近800萬元和逾10
萬元淨流入其好倉和淡倉。
季績後曾受追捧的騰訊(00700)，昨全日跑輸大市，一度跌穿20天線，低見585.5元，最終逆市下跌0.8%，收報597元，處10天線附近。據報騰訊旗下「全民K歌」遭責令進行30天全面整改，另早前獲騰訊私有化的搜狗，上季收入按年跌31.2%至2.167億美元，遜市場預期。騰訊今早繼續偏軟，曾跌逾2%至583元，其後跌幅收窄，590元關失而復得。昨有約6.7億元北水淨流入騰訊。技術走勢上，自11月初高位633元後形成收窄三角形，現價處於保力加通道中軸，技術形態屬於待變格局。輪證資金流方面，逾3200萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1000萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
安踏價內、中年期購(13399)，行使價102.8元，2021年6月到期，實際槓桿3.5倍。
比迪輕微價外、中短期購(15442)，行使價199.99元，2021年5月到期，實際槓桿2.9倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(55210)，收回價25,760點，槓桿比率36.7倍。
恒指牛證(69790)，收回價25,695點，槓桿比率34.1倍。
恒指熊證(58816)，收回價26,890點，槓桿比率39.4倍。
恒指熊證(55207)，收回價26,940點，槓桿比率35.2倍。
京東牛證(54185)，收回價318.1元，槓桿比率7.9倍。
比迪牛證(54206)，收回價159元，槓桿比率5.2倍。
比迪熊證(54248)，收回價208.81元，槓桿比率3.4倍。
騰訊牛證(55233)，收回價548.8元，槓桿比率11.5倍。
騰訊熊證(54567)，收回價639.99元，槓桿比率10倍。
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