【高盛推介】京東業績後大跌 購沽證精選
2020年11月17日 12:02
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高盛(亞洲)有限責任公司：京東(09618)昨日升約5.6%，為連續第三日上升，累計升約22.7%，並在昨日收市後公布業績。截至9月底止，京東今年第三季度收入1,742億元人民幣，按年升29.2%，勝市場預期。非公認會計準則下經營利潤達53億元人民幣，按年升76.7%。惟京東今早大幅回落，最低見335.6元。現報343元，跌約6.8%，明顯落後大市。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,700萬元。而牛證於過去3個交易日亦皆錄得資金流入，合共約2,400萬元。
投資者如看好，牛證方面可留意新上市的京東高盛一八牛Ｃ(55499)，收回價310元，行使價307元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，新上市，與現價有約33元差距。遠牛選擇可留意京東高盛一八牛Ｂ(55279)，收回價290元，行使價287元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高，與現價有約50元差距。投資者如計劃部署認購證，可留意屬行使價340至370港元間、2個月期以上產品中，槓桿最突出的貼價京東高盛一二購Ｂ(26249)，行使價369.08元，2021年02月22日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、行使價340至370元間、2個月期以上產品中，槓桿最高
投資者如看淡，可留意屬行使價310至340元間的認沽證中，槓桿最突出的貼價京東沽(17235)，行使價310.91元，2021年03月01日到期，實際槓桿4.9倍，貼價、行使價310至340元間產品中，槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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