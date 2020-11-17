新債王岡拉克警告：美股被高估　美元或明年底大幅下滑

疫苗消息推動美股再度抽升，有「新債王」之稱的雙線資本創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)再次警告，美國股市被高估，預計美元可能會在2021年底和2022年嚴重下滑。

外電引述岡拉克稱，美國股市表現相對其他國家「瘋狂」，過去5年標普500指數增長接近75％，同期法國CAC 40指數和日經225指數增長約11%，英國富時100指數漲幅不到2%。儘管股市大幅增長，但他認為，美國在國內生產總值(GDP)增長方面一直落後，持續此狀況將持續，2021年美國GDP預計將增長3.7%，全球經濟預計將增長5.2%。

他又提醒，如果沒有微軟和FAANG股票，標普500指數過去兩年將基本持平，而該指數極易受到這6隻股票中任何一隻的可持續變動的影響。此外，在3月美國政府的2.1萬億美元刺激計劃後，美國股市出現了「散戶交易狂熱」。零售平台交易量和帳戶註冊數量增加，期權交易破紀錄，這些對股市基本面來說都是可怕的。

岡拉克表示，在本已沉重的債務負擔之上，美國在疫情期間擴大的政府支出將導致美元價值大幅下降，並指美元已從3月份的高位下降了約10%。

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