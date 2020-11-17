敏捷控股逾22億人幣投得內地兩地皮 股份午後復牌
2020年11月17日 12:22
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敏捷控股(00186)公布，公司之間接全資附屬公司透過掛牌出售成功中標南寧及汕頭兩塊土地之土地使用權，投標價分別為8.59億元人民幣(下同)及13.97億元。該公司股份於周二(17日)下午1時正起於聯交所恢復股份買賣。
南寧地皮位於中國廣西省南寧市良慶區五象大道北側，佔地面積約為40,941.25平方米，用作住宅用途。汕頭地皮位於中國廣東省汕頭市珠港新城黃厝圍片區，佔地面積約為69,660.6平方米，用作住宅用途。
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