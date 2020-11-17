強積金比例限制放寬　駿隆料投資A股資金或增至150億元

積金局上周將上海證券交易所、深圳證券交易所、印尼證券交易所以及波蘭華沙證券交易所納入核准證券交易所名單，有關安排政府已於11月13日刊憲後生效。強積金基金投資於以上市場的資產比例不再受基金淨資產值的10%上限所限制。駿隆集團認為新措施可分散投資風險。

駿隆集團常務董事陳銳隆稱，強積金和股票投資不同，強積金計劃成員並不能直接控制個人資產投資於特定股票的比例，成員需把資產投資於強積金成分基金，而資產比例由基金投資經理按投資理念決定。

他續道，目前強積金投資於A股的主要是23項大中華股票基金，總資產規模約為750億港元。以放寬前的10%的投資限制估算，投資A股規模最多為75億元。隨着這次限制放寬，預期大中華股票基金會加大投資A股的比例，有機會由目前的1.12%，上升至150億元，但大幅上升的機會不大，因目前並無單一投資A股的股票基金，除非規管機構能於短期內批核相類成分基金。

他亦指出，今年台灣股市及A股做好，大中華股票基金跑贏其他股票基金，年初至今平均回報達11.7%。相對全球情況，內地疫情受控，剛過去的「雙11」亦銷情旺盛，預期內地經濟將平穩增長，有利A股做好。隨着強積金投資A股比例放寬，基金經理可把握機會為成員作更多元化投資，獲取更佳回報，相信強積金成員會歡迎政府放寬相關投資限制措施。

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