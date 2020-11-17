新股專輯：傳潮流百貨泡泡瑪特本周在港進行上市聆訊

外電引述消息指，中國潮流百貨零售品牌泡泡瑪特(POP MART)尋求在本周在港進行上市聆訊，計劃集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。

據報，泡泡瑪特於今年6月在港提交上市申請，並由摩根士丹利及中信里昂證券擔任聯席保薦人。

泡泡瑪特成立於2010年，主打藝術玩具(Art toys)，目前持有多個知識產權(IP)，包括本港設計師設計的卡通Molly、繪本角色Labubu等。早前有消息引述其初步招股文件指，該公司2019年全年利潤4.51億元人民幣(下同)，按年飆升3.53倍；收入亦按年勁升2.27倍至16.83億元。

行業報告顯示，泡泡瑪特按2017年至2019年收入增長計，是中國最大，而且增長最快的潮流玩具公司。知識產權(IP)是其業務核心，現已建立包含潮流玩具整個產業鏈的一體化平台，包括藝術家發掘、IP營運、消費者及潮流玩具文化的推廣。

該公司於2017年1月在新三板掛牌，在2019年4月摘牌，導致其股權分布較為分散，股權多於1%，但少於5%的股東共16名，另有15名各佔不足1%股權的股東。創辦人、主席兼行政總裁王寧持有上市前56.33%股權。

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