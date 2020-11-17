新加坡李顯龍：2021年政府財政或現預算赤字
2020年11月17日 12:48
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新加坡總理李顯龍。
新加坡總理李顯龍周二(17日)表示，預料2021年新加坡政府財政或現預算赤字，須要一段時間才能恢復審慎和平衡的財政預算。
外電引述李顯龍稱，新加坡下一個預算將在明年2月公布，但他非常懷疑屆時新加坡是否有預算盈餘，甚至坦言想要達到平衡預算恐也非常困難。
他表示，希望新加坡能夠恢復審慎和平衡的預算，不過認為這可能需要一段時間，並稱需要財政支出以修復新冠肺炎疫情所造成的衝擊。
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