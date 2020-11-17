虛銀livi bank成為yuu合作夥伴　發揮零售網絡優勢

虛擬銀行livi bank宣布，將成為牛奶公司旗下yuu的虛擬銀行合作夥伴。該行行政總裁孫大威表示，與yuu的合作關係為擴展livi生態圈邁出重要一步，是次合作發揮其股東怡和集團在香港的零售網絡優勢，成為業務發展的一大里程碑。

該行表示，從即日(17日)起至12月31日成為該行新客戶，即可獲2萬yuu積分。該行亦提升「Shake Shake」功能獎賞，客戶使用該行銀聯二維碼付款，透過「Shake Shake」功能輕輕搖動手機，客戶每次消費可搖出最少10%獎賞，每次交易最高可獲100元獎賞，推廣期內獎賞合共最高可達500元。

另外，凡使用該行銀聯二維碼購物的客戶，將在下個月自動獲得3厘儲蓄年利率，最高存款額為5萬元。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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