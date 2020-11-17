中國經濟：社科院倡「十四五」經濟平均增速目標設於5%

內地媒體報道，中國社科院工業經濟研究所副所長李雪松建議，中國將「十四五」期間年均經濟增速預期目標設置在5%左右。考慮到這一數字既接近中國的潛在經濟增長的水平，同時也能充分利用既有資源搶抓改革開放創新的可能性，並為轉變經濟增長方式，推動發展發展留下一個適當的空間。

社科院經濟研究所所長黃群慧表示，從理論上分析，在現代化過程中，轉化為一國人均收入的提升，製造業所佔比重就會逐漸下降。但需要注意，製造業本身俱有創新效應，產業關聯效應以及外匯儲備效應等，如果這些效應還沒有充分發揮好，製造業比重就快速下降，會產生過早「去工業化」放眼國際，日本，韓國等，人均國內生產總值(GDP)已邁入3萬至4萬美元水平，但製造業佔比依然保持在20％以上。目前中國人均GDP約1萬美元，而現在製造業佔比已經低於30%。因此，需要保持製造業佔比穩定。

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