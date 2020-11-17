滙豐保險：視像買壽險產品收入達4億　冀提升網絡銷售

疫情肆虐全球，在社交距離措施的影響下，客戶的消費行為有所改變，而保險業亦發展出「新常態」，加快其技術發展步伐。

滙豐保險指，自推出遙距投保服務後，客戶透過視像會議購買該機構的人壽保險產品收入高達4億元，並表示暫未收到任何客戶就該網絡平台安全問題作出投訴。

滙豐保險香港行政總裁文德華表示，該機構首9個月網頁瀏覽量比去年同期增加137％，約9,300名用戶每天使用其個人網上銀行平台。

他又指，今年約23%該機構的保障型產品保單數量是直接透過網絡銷售渠道售賣，而該構構提供約1/4的保障型產品可於網上購買，期望在未來的18個月內，可將其增加至33％。

他認為，香港保險的產品質量、服務質量，以及合同的安全性，對於內地客戶甚有吸引力，冀望中港關口重開時保險業可從中受益。他同時預計，內地客戶對香港的保險需求很高，期望明年的業務會迅速反彈。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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