Blue年度化保費收入按年增近10倍　保單數目升27%

疫情打擊各行各業，惟網上人壽保險公司Blue年度化保費收入仍按年增長近10倍，今年首6個月總保費收入達近4億元，保單數目亦按年增長27%。Blue行政總裁兼執行董事孔德秋表示，主要受今年推出的定息儲蓄保所推動，有信心未來延續佳績。

按季度比較，該公司第2季的年度化保費按季上升70%，保單數目較首季增加30%。他透露，公司第3季的增長趨勢仍然保持，冀未來一至兩個月推出能涵蓋更多保障的新產品。

他指，網上保險競爭日漸增加，其中包括傳統保險公司及虛擬保險參與者。由於香港消費者網上消費模式及習慣、以及對保險的需求較弱等原因，均導致現時網上保險的市佔率仍然較低，惟他指，疫情增加市民的健康意識及投保需求，將為公司帶來非常大的機遇。

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