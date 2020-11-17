新盤動向：御半山加推5伙周六賣　入場費587萬元

為回應市場熱烈需求，發展商於周二(17日)發出新銷售安排，第1及2期合共推出5伙應市，實用面積由304至413方呎，間隔一房至兩房，折實平均呎價17,448元，折實售價由587.08萬至689.8萬元，呎價15,296至19,431元，個別單位提價高達6.5%。該批單位將於本周六(21日)上午11時開始以先到先得形式出售。

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