人民幣再創近兩年半新高 官媒唱好！

在亞洲貨幣絕大多數對美元升值的樂觀氣氛鼓舞下，境內外人民幣周二日內繼續擴大漲幅；兌美元在岸價一度升至6.5623，再次刷新2018年6月以來高位；離岸人民幣亦升至6.5605水平。

內地官媒引用分析人士稱，在經濟數據向好背景下，經濟基本面對匯率的支撐不斷增強，人民幣匯率升值「大戲」有望持續上演，「在基本面力挺下，人民幣匯率升值不輕言到頂」。

華僑銀行駐新加坡經濟學家謝棟銘認為，近期官方人士開始討論退出寬鬆政策，可能是政府提醒市場控制槓桿的一個信號，若確實發生這一政策取態的轉變，可能意味人民幣升值壓力還會持續存在。

今年以來，人民幣兌美元即期匯率累計升值超過5.7%。更多反映國際投資人預期的離岸人民幣兌美元匯率17日盤中最高升值至6.5599。

國家統計局昨日發布10月主要經濟數據。民生證券首席宏觀分析師解運亮認為，經濟復甦態勢比絕大多數人預期的要好。

第一財經援引分析人士認為，在經濟數據看好的背景下，經濟基本面對匯率的支撐不斷增強，人民幣匯率升值大戲有望持續上演。

天風證券宋雪濤團隊發布報告稱，人民幣匯率仍然具備一定升值動力和較大升值空間。但人民幣的短期交易擁擠度，已連續幾周保持在高點。

興業研究在最新的研報中預計，短期內市場風險偏好進一步上升的空間不大，人民幣匯率陷入震盪行情；年底結匯盤及美元季節性走弱，意味人民幣仍有升值空間。

在人民幣連續五個月升值的背景下，資本正加速流入大陸市場。官方數據顯示，境外機構已連續23個月增持內地債券，持有規模節節攀升。截至10月底，境外機構持有內地債券達2.68萬億人民幣，較9月增加3.3%。

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