瑞銀：跨國企業以「中國+1」戰略模式　減中美摩擦風險

《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)周日(15日)正式簽署，成為世界最大自貿圈。瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，為降低美中貿易摩擦的衝擊，預期跨國企業可望以「中國 + 1」的戰略模式經營，即在中國以外地區增設生產基地。

瑞銀表示，RCEP為各國深化經濟與金融等領域合作管道，而為降低中美貿易摩擦升級風險，不少跨國企業此前已尋求「中國+1」的發展模式，也就是在中國以外增設生產基地。在RCEP整合的原產地規則後，企業料更積極利用「中國 + 1」 等戰略。此外，RCEP是以中國為核心的區域貿易集團，符合中國確保內地供應鏈穩定的利益，同時利於其形成國內國際雙循環的新發展格局。

瑞銀指出，RCEP的15個成員國覆蓋全球人口、對實現多邊主義及推動自由貿易等具有重大的意義，有助於推升整個亞洲貿易活動，尤其是北亞區域。

事實上，自今年第3季以來，東盟已取代歐盟，成為中國最大的交易夥伴，加上中日兩國首度簽訂自貿協定，預期RCEP成立後可望降低跨國企業在美中貿易摩擦升級的風險。

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