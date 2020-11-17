【多相】本木示範單位首度曝光　料月內開盤

本木一房示範單位，參照18樓A1室搭建，實用面積350方呎。

多個市區新盤加緊軟銷。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，尖沙咀本木的展銷廳及示範單位，首度開放予傳媒參觀，預計項目最快本月推售。

是次設有1個交樓標準示範單位，參照18樓A1室搭建，實用面積350方呎，間隔一房設計。其中客飯廳外接面積22方呎露台，提高室內採光度，睡房屬套房設計，間隔方正實用。所有單位皆設專屬衣櫃，層板採用優質皮革材質。

廚房採用開放式設計，配備意大利品牌嵌入式煤氣煮食爐，亦配有德國品牌抽油煙機、雪櫃、洗衣乾衣機及微波爐。

該公司營業(二)部副總經理李菲茹稱，項目住客會所面積逾3,000方呎，設施多元化，包括引入嶄新滑雪機。

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