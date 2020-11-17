順豐否認考慮來港上市集資390億元傳聞
2020年11月17日 15:16
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(中新社圖片)
外電引述消息人士透露，中國最大快遞公司之一順豐控股正考慮在香港上市，集資約50億美元(約390億港元)。順豐控股表示，關注到近日有媒體發布或轉載上述傳聞相關文章，特此澄清截至本公告發布之日，公司無任何在聯交所發行股票並上市的計劃。
消息指，在深圳上市的順豐正考慮將集團在香港第二上市，或者將主營的快遞業務在香港進行首次公開募股(IPO)，並已經與潛在財務顧問就展開了初步討論。
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