日本史上最大宗　NTT提私有化落實　DoCoMo12月退市

日本電信電話(NTT)9月提出以每股3,900日圓，私有化旗下流動電訊公司NTT DOCOMO，涉資4.25萬億日圓(約3,120億港元)，為當地最大私大化交易，此舉或有助新任首相菅義偉推動降低電話費的目標。外媒報道，相關建議已正式落實，DOCOMO將成為NTT旗下全資子公司，並會在12月退市。

在周一(16日)公開收購期限截止後，NTT持有DOCOMO的股權由原先的66.21%提高至91.46%，私有化方案落實。至於剩餘股權NTT也將以每股3,900日圓的強制收購。

不過，NTT將DOCOMO納為全資子公司，有28家電訊業者卻認為此舉將有害公平競爭環境，將對日本政府提出意見書。此外，由於日本政府日前要求業者調降手機資費，已經其他業者推出新的資費方案，DOCOMO未來將如何回應政府的要求，成市場焦點。

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