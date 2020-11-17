【大行報告】美銀指華為售榮耀 長遠不會對小米構成威脅
2020年11月17日 15:46
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美銀證券發表的研究報告指出，華為決定出售榮耀手機品牌業務，長遠對小米集團(01810)不構成威脅，故維持給予小米「買入」的投資評級，目標價26元。
該股周二(17日)即市報24.1元，跌逾4%。
美銀認為，與華為的中高端戰略不同，榮耀瞄準中低端市場，估計榮耀佔華為出貨量約30至35%。若沒有華為在規模、核心研發資源及渠道的支持，榮耀很難與小米、OPPO及Vivo等本地龍頭企業競爭。至於高通獲美國發出向華為出售4G手機晶片許可，由於中國4G市場佔比減少(10月份5G智能手機滲透率已達到67%)，故料對小米的影響有限。
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