【大行報告】美銀指華為售榮耀　長遠不會對小米構成威脅

該股周二(17日)即市報24.1元，跌逾4%。

美銀認為，與華為的中高端戰略不同，榮耀瞄準中低端市場，估計榮耀佔華為出貨量約30至35%。若沒有華為在規模、核心研發資源及渠道的支持，榮耀很難與小米、OPPO及Vivo等本地龍頭企業競爭。至於高通獲美國發出向華為出售4G手機晶片許可，由於中國4G市場佔比減少(10月份5G智能手機滲透率已達到67%)，故料對小米的影響有限。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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