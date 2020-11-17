一年或賺20倍？花旗大膽預測呢項資產會爆升

外國傳媒報道，花旗銀行發表最新報告，預測2021年底比特幣有望高見31.8萬美元。

CitiFXTechnicals市場洞察力產品全球主管Thomas Fitzpatrick在題為《比特幣：21世紀的黃金》的報告中，分析比特幣走勢，認為存在着大幅價格波動，但維持長期上升趨勢。他認為，比特幣就像是1970年代的黃金，很可能一飛衝天，他又依據比特幣的周線圖，由先前的高位與低位，得出比特幣31.8萬美元的目標位。

依據目前比特幣略高於16,700美元價格來看，要上漲近20倍才達標。

報告指出，在1970年代改革前，金價在每安士20至35美元水平交易了50年，然後才在1971年尼克遜政府改變財政政策後，出現巨大突破。Fitzpatrick認為，黃金與法定貨幣脫鈎、疫情及央行採取積極的量化寬鬆政策，可能導致未來比特幣爆炸性上漲。

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