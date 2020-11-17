索羅斯「新歡」！投資呢間大數據公司...

外國傳媒報道，大數據分析公司Palantir Technologies最近獲「國際大鱷」索羅斯和對沖基金大老Dan Loeb兩大重磅投資者垂青，其中索羅斯約以1.753億美元(約13億港元)買入。

由索羅斯經營的索羅斯基金管理公司，以及Loeb領導的對沖基金Third Point，都在上周五(13日)透露持有Palantir。其中，索羅斯基金管理公司約斥資1.753億美元收購1,850萬股股份，相當於每股9.5美元；Third Point則購入240萬股。

Palantir股價目前接近每股16美元，意味索羅斯持股價值約2.94億美元。

Palantir在全球擁有許多政府客戶，並一直參與幫助追蹤有關新冠病毒傳播，以及疫苗分配數據。該公司在今年10月上市，其股價目前已較上市當天每股7.25美元參考價，高出超過2倍，市值近300億美元。

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