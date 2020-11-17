【旅業蕭條】美國紐約市旅遊業在2025年前難復舊觀…

新冠肺炎疫情持續打擊美國經濟，如今美國的確診數已經突破1,000萬人大關，其中紐約累積逾55萬確診個案，死亡病例逾3.4萬宗，位列全美第一位。過去，紐約市是全世界最受歡迎的旅遊地點之一，但外電報道，最近一項新數據預測，遊客至少在4年內不會完全回升，成為該市經濟復甦最大的挑戰之一。

報道指，近年旅遊業的迅速發展是紐約市經濟的重要支柱。根據紐約市旅遊促進機構NYC＆Co周一發布的估計，紐約在2019年吸引了創紀錄的6,660萬名遊客，現在紐約市的遊客人數可能僅及三分一。

旅遊業的崩潰，令紐約市經濟所受的打擊比其他美國主要城市為大。在3月份停擺前，該市酒店業提供了多達40萬個工作崗位，每年的支出為460億美元。10月底，超過130萬居民正在領取失業救濟金，令該市的失業率升至14.1%，是全國失業率的2倍多。

隨着確診數再次激增，紐約市的旅遊業復甦路遙遙，預測數據顯示該市的外國遊客人數不太可能在2025年之前能回復至2019年的水平。對此，NYC＆Co首席執行長Fred Dixon表示，經濟復甦取決於有效疫苗，可這將是一個非常緩慢的過程。

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