【市後重點睇】道期跌22點　歐元回落

美匯指數報92.58，港匯見7.7529，離岸人民幣(CNH)報6.5628，美元兌日圓處104.48，歐元報1.1849，英鎊報1.3206。金價企1,886美元。油價向好，布油報43.95美元，紐油企41.37美元。道指期貨跌22點，歐股早段個別發展。

●市後關注點

-21:30 美國10月零售銷售

-22:15 美國10月工業生產；美國10月設備使用率

-23:00 美國9月商業庫存

●【旅業蕭條】新加坡航空中期票據集資額翻倍至100億美元。

●傳被納入拜登新內閣名單，耶倫咁樣回應...

●中美科技鬥生鬥死，原來世界最快超級電腦出自呢個地方…

●股神露玄機？巴菲特第3季減持銀行股清倉Costco，換入醫藥股。

●3納米晶片之戰：三星目標在2022年追上台積電。

●中美衝突災難或堪比一戰，基辛格籲溝通合作。

●特朗普準備對華出重招？安插親信空降商務部高層。

●拜登：美國須與盟友聯手在貿易上抗衡中國。

●IDC報告：上半年中國金融雲市場規模達19.1億美元。

●新加坡李顯龍：2021年政府財政或現預算赤字。

●監管機構擬全球整頓影子銀行，料明年提建議方案。

●中證監方星海：螞蟻上市取決政府重組監管框架。

●強積金比例限制放寬，駿隆料投資A股資金或增至150億元。

●新股專輯：傳潮流百貨泡泡瑪特本周在港進行上市聆訊。

●滙豐保險：視像買壽險產品收入達4億，冀提升網絡銷售。

●Blue年度化保費收入按年增近10倍，保單數目升27%。

●順豐否認考慮來港上市集資390億元傳聞。

●新盤動向：御半山加推5伙周六賣，入場費587萬元。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020