【市後重點睇】道期跌22點 歐元回落
2020年11月17日 16:13
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美匯指數報92.58，港匯見7.7529，離岸人民幣(CNH)報6.5628，美元兌日圓處104.48，歐元報1.1849，英鎊報1.3206。金價企1,886美元。油價向好，布油報43.95美元，紐油企41.37美元。道指期貨跌22點，歐股早段個別發展。
●市後關注點
-21:30 美國10月零售銷售
-22:15 美國10月工業生產；美國10月設備使用率
-23:00 美國9月商業庫存
●港股高開後受制26,500點阻力，恒生指數收報26,415點，升33點或0.13%，連升兩日。國企指數收報10,550點，跌28點或0.27%；科技指數失守8,000點關，收報7,933點，跌142點或1.77%，主板成交1,435億港元。大型科網股拖低大市，小米集團收市挫4.3%，昨日炒染藍的美團回吐4.8%，收報303元。京東集團股價挫7.12%，收報341.8元。石油股向好，中國石油飆4.5%；中國海洋石油升逾2%，中國石化升0.83%。https://bit.ly/38TB0FJ
●A股快報：三大指數全線向下，創業板指挫2%。https://bit.ly/3pCmDvh
●【旅業蕭條】新加坡航空中期票據集資額翻倍至100億美元。
●傳被納入拜登新內閣名單，耶倫咁樣回應...
●中美科技鬥生鬥死，原來世界最快超級電腦出自呢個地方…
●股神露玄機？巴菲特第3季減持銀行股清倉Costco，換入醫藥股。
●3納米晶片之戰：三星目標在2022年追上台積電。
●中美衝突災難或堪比一戰，基辛格籲溝通合作。
●特朗普準備對華出重招？安插親信空降商務部高層。
●拜登：美國須與盟友聯手在貿易上抗衡中國。
●IDC報告：上半年中國金融雲市場規模達19.1億美元。
●新加坡李顯龍：2021年政府財政或現預算赤字。
●監管機構擬全球整頓影子銀行，料明年提建議方案。
●中證監方星海：螞蟻上市取決政府重組監管框架。
●強積金比例限制放寬，駿隆料投資A股資金或增至150億元。
●新股專輯：傳潮流百貨泡泡瑪特本周在港進行上市聆訊。
●滙豐保險：視像買壽險產品收入達4億，冀提升網絡銷售。
●Blue年度化保費收入按年增近10倍，保單數目升27%。
●順豐否認考慮來港上市集資390億元傳聞。
●新盤動向：御半山加推5伙周六賣，入場費587萬元。
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