證監會與以色列證券局簽訂金融科技合作協議

香港證監會與以色列證券局(Israel Securities Authority)就建立金融科技合作框架，簽訂合作協議，雙方將會在資訊共享、具潛力的聯合創新項目，及尋求進入對方市場的創新型企業的轉介等方面展開合作。

證監會行政總裁歐達禮表示，這份協議凸顯了證監會不斷努力加強與同業的監管合作及掌握有關金融服務創新的最新資訊。期待與以色列證券局緊密合作，為有意開拓及擴展國際業務的創新型企業提供與監管機構加強溝通的途徑。

以色列證券局主席Anat Guetta指，以色列作為一個新興國家，自然期望在這裏成立及崛起的公司可以享有支持金融科技創新發展的監管基礎設施及環境，將創新設定為戰略目標。這次與證監會簽訂的協議標誌着雙方之間的合作再次取得成果，亦為以色列證券局及眾多以色列公司提供廣闊的國際視野，讓它們得以掌握有助推動以色列及全球金融科技發展的最新趨勢和機遇。

該協議是繼證監會於2016年3月成立金融科技聯絡辦事處及以色列證券局於2018年7月設立金融科技創新中心後的另一舉措。

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