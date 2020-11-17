【產經直播】資金輪動 點捕捉新舊經濟股？
2020年11月17日 16:28
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再有美國藥廠就研發新冠肺炎疫苗取得進展，刺激隔晚美股做好。港股跟隨外圍高開，金融股撐市，而新經濟股急調頭，大市短期繼續輪動？
小米(01810)績前再捱沽，跌穿10天線，事關華為出售旗下榮耀手機業務給深圳市智信新信息技術有限公司，何解市場反映那麼大？
國際數據公司(IDC)發表《中國金融雲市場(2020上半年)跟蹤》報告，今年上半年內地金融雲市場按年增長37.5%至約19.1億美元。在內地金融雲(平台)解決方案領域，阿里巴巴(09988)佔27.7%，而騰訊(00700)則佔12.7%，連同華為、百度和京東數科，瓜分市場份額逾75%。雲概念股前景繼續看俏？邊隻可以趁低吸？
京東(09618)第三季收入按年升29%至約1,742億元人民幣，表現勝市場預期，不過股價績後有沽壓，最低見335.6元，跌8.8%。投資者好消息出貨，定不滿業績？
農夫山泉(09633)連續2日破頂，升浪只是剛開始？
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