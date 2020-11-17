英國和歐盟未達貿易協議　鎊匯恐插5%

外國媒體報道，若英國和歐盟未能達成貿易協議，貿易壁壘和配額會給企業帶來更多的困難，英鎊可能會下跌5%。周二(16日)英鎊兌美元報1.3217美元，升0.13%。

一個對9位策略師的一項調查顯示，英鎊兌美元或到明年中期或跌至1.25美元，脫歐的混亂將加劇在新冠疫情中受挫的經濟。

分析指出，英國與歐盟若達不成貿易協議，新的貿易壁壘和配額會給企業帶來更多的困難。英國經濟本已承壓，與任何其他七國集團經濟相比，英國經濟增長進一步低於危機前的水平。

Monex Europe的外匯分析師Simon Harvey表示，無貿易協議脫歐的前景會導致英鎊大幅貶值，本已脆弱的英國經濟又遭受打擊，卻沒有大規模的財政刺激措施應對，而且很可能會導致英國央行採取負利率。

事實上，鎊匯今季已推升約2%，然而英國和歐盟議會在12月31日過渡期結束前批准任何協議的時間已經不多。

值得注意的是，這次調查結果不像6月份類似調查時收集的數據那麼悲觀，當時受訪者預計若無協議達成，英鎊將跌至1.18美元。2019年8月份的調查則料英鎊兌美元將跌至1.10美元，是三十多年來最弱水平。

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