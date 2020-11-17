ING彭藹嬈：拜登當選無礙美國將中企納實體名單

荷蘭國際集團(ING)銀行大中華首席經濟師彭藹嬈表示，美國民主黨拜登當選總統將不會改變美國為阻止該國科技企業與中國開展業務而將更多中國企業納入實體名單。

彭藹嬈指，中國正在大力推動技術自力更生，中國5G製造商正重新設計100%中國製造的5G產品，冀專注發展5G應用，並成為該領域的世界領先者。她認為，中國的「第十四個五年計劃」並不像其「2035年願景」般具侵略性，當中包括綠色出口、技術的自力更生、以及收窄貧富差距等。

香港方面，她認為，疫情反覆及通關無期仍為目前最大的問題。由於社交距離進一步收窄，料短期內難以通關，加上保就業計劃12月結束，政府亦表示無意再推出新一輪計劃，預計届時本港失業率將進一步上升，同時影響零售、服務及餐飲業生意。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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