由於新加坡及馬來西亞自2020年3月中旬起關閉邊境，導致集團之租用人之郵輪營運已完全被暫停。因此，於期間集團並沒有收取任何租賃服務收入；集團於本期間向租用人支付

約1,500萬元之特別補助，以保養兩艘郵輪在暫停營運時仍處於安全、衛生及可營運之狀況；及郵輪之重大重估虧絀約5,700萬元已於期間之簡明綜合損益表內確認。

此外，物業投資業務亦受2019冠狀病毒病及本地社會事件影響。集團已分別由2019年9月及2020年3月起，為其香港及新加坡投資物業之租戶授予租金減免。因此，期間之租金收入有所下降及期間錄得物業投資之公平價值虧損約2,100萬元。

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