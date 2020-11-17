新世紀集團發盈警
2020年11月17日 16:48
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新世紀集團(00234)公布，集團預期期間將錄得公司擁有人應佔虧損約6,000萬港元，與去年同期相比，則錄得公司擁有人應佔溢利約1,200萬元。業績由盈轉虧乃主要由於全球爆發新型冠狀病毒病對郵輪租賃服務業務之重大不利影響。
由於新加坡及馬來西亞自2020年3月中旬起關閉邊境，導致集團之租用人之郵輪營運已完全被暫停。因此，於期間集團並沒有收取任何租賃服務收入；集團於本期間向租用人支付
約1,500萬元之特別補助，以保養兩艘郵輪在暫停營運時仍處於安全、衛生及可營運之狀況；及郵輪之重大重估虧絀約5,700萬元已於期間之簡明綜合損益表內確認。
此外，物業投資業務亦受2019冠狀病毒病及本地社會事件影響。集團已分別由2019年9月及2020年3月起，為其香港及新加坡投資物業之租戶授予租金減免。因此，期間之租金收入有所下降及期間錄得物業投資之公平價值虧損約2,100萬元。
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