【新盤追擊】尖沙咀本木衣、食、住、行得心應手

市區新盤向來都是市場搶手貨，由恒基地產發展的單幢式分層商住項目本木 arbour，就正正位於尖沙咀的德成街，樓盤享有內街寧靜之餘，同時擁有覺士道同彌敦道的優勢，名副其實靜中帶旺。

本木位置「煞食」，全港數一數二的消閒購物熱點都近在咫尺，步行至海港城、K11 MUSEA，iSQUARE、1881公館、圓方等大型商場均方便快捷；隨此之外，樓盤的交通網絡四通八達，不單止距離港鐵佐敦站僅5分鐘步程，就連步行至港鐵柯士甸站、九龍站、及高鐵西九龍站，亦僅10至20分鐘；加上彌敦道及佐敦道一帶有多條巴士及小巴路線，或可在天星碼頭乘渡海小輪，交通優勢不言而喻。想知樓盤更多資訊，立即Click入去睇片！

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