【一手盤攻略】尖沙咀本木 四通八達
2020年11月17日 17:00
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尖沙咀新盤本木戶型多元化，提供開放式至3房
尖沙咀屬於發展成熟的社區，交通配套相當完善外，娛樂、購物配套亦都多元化，不過想在這區置業並非易事，中原地產高級區域營業董事麥景培表示，這一帶地皮供應短缺，發展商普遍透過收購重建，才能為區內注入少量新供應，加上柯士甸道、山林道等住宅物業，不少都是由大業主作長線收租之用，所以區內可供轉售單位亦不多。
最新由恒基地產(00012)發展的本木Arbour為區內帶來罕有的新供應，項目亦只是提供172伙，單位實用面積由233至752方呎，間隔由開放式至3房戶，屬於短期樓花項目。本木雖然處於尖沙咀這個繁華鬧市，但項目所在德成街卻有着一片幽靜且舒適氛圍。至於項目交通可謂四通八達，前往港鐵佐敦站只需約1分鐘步程，附近亦有多條巴士路線可以選擇。
至於居住於尖沙咀這個繁華地段，購物、飲食及娛樂選擇應有盡有。而本木附近就已經有不少店舖可滿足日常生活所需，若然想有更多選擇，徒步前往區內大型商場，如The ONE及美麗華廣場最快亦只需約5分鐘步程。想了解更多有關本木資訊，立刻觀看影片吧！
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