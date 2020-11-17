【一手盤攻略】尖沙咀本木　四通八達

尖沙咀屬於發展成熟的社區，交通配套相當完善外，娛樂、購物配套亦都多元化，不過想在這區置業並非易事，中原地產高級區域營業董事麥景培表示，這一帶地皮供應短缺，發展商普遍透過收購重建，才能為區內注入少量新供應，加上柯士甸道、山林道等住宅物業，不少都是由大業主作長線收租之用，所以區內可供轉售單位亦不多。

至於居住於尖沙咀這個繁華地段，購物、飲食及娛樂選擇應有盡有。而本木附近就已經有不少店舖可滿足日常生活所需，若然想有更多選擇，徒步前往區內大型商場，如The ONE及美麗華廣場最快亦只需約5分鐘步程。想了解更多有關本木資訊，立刻觀看影片吧！

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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