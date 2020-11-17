易生活控股預告半年虧損減半

公司擁有人應佔全面虧損預期減少，主要由於產品多樣性及客戶增加，帶動商品貿易所產生之收益顯著上升；及集團為應對新冠肺炎疫症，採取了各項成本縮減措施，包括但不限於集團董事及高級管理人員減薪、精簡集團勞動力等，使營運開支減少。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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