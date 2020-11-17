新鴻基公司行使認沽期權 股份周三復牌
2020年11月17日 17:27
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聯合集團(00373)、聯合地產(00056)及新鴻基公司(00086)公布，周二(17日)新鴻基公司、光證金控及新鴻基金融集團(SHKFGL)訂立回購及認購協議，以行使認沽期權要求光證金控購買新鴻基於SHKFGL持有的餘下30%股權，代價為現金12.57億港元；及認購價為11.56億元的SHKFGL優先股。聯合集團及新鴻基股份周三(18日)上午9時正起恢復買賣，聯合地產繼續停牌。
SHKFGL集團為財富管理機構，具有五個主要業務分部，包括財富管理、企業融資及資本市場、機構業務、資產管理、投資及融資，為香港、澳門、中國及英國的個人、企業及機構客戶提供金融服務。
於股份銷售完成前，SHKFGL由光證金控及新鴻基分別擁有70%及30%權益。
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