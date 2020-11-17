永義國際預警6個月淨虧損不少於7000萬元
2020年11月17日 17:45
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永義國際(01218)公布，與截至2019年9月30日止6個月之淨虧損約1.71億元比較，集團預期於截至2020年9月30日止6個月錄得淨虧損約不少於7,000萬港元，主要由於全球爆發2019冠狀病毒病的影響，期間預期虧損歸因於投資物業之公平值變動收益減少；持有作出售用途之發展物業之減值虧損；及按公平值計入損益之金融資產之公平值變動虧損等所致，此等虧損被議價購買聯營公司額外權益所獲得的收益部分抵銷。
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