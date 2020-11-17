滬港通6周年！南向港股通累計淨流入1.62萬億元

截至11月10日，滬港通和深港通北向(滬股通和深股通)總成交金額達36.9萬億元人民幣，累計淨流入1.12萬億元人民幣；南向港股通(包括滬港通下的港股通和深港通下的港股通)總成交金額達13.7萬億港元，累計淨流入1.62萬億港元。

滬深港通單日成交額在2020年再創新高，北向交易單日成交額於7月7日創6

年新高，達1,911.6億元人民幣；南向交易單日成交額於7月6日創歷史新高，達601.7億港元。

港交所指，未來將繼續與內地合作夥伴和監管機構合作，不斷完善互聯互通機制，進一步擴大滬深港通投資範圍，為香港內地兩地市場帶來更多機會，連接中國與世界。

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