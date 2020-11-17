滬港通6周年！南向港股通累計淨流入1.62萬億元
2020年11月17日 18:01
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滬港通周二(17日)迎來6周年，香港交易所(00388)指，滬深港通機制在這6年間愈來愈成熟，交易規模持續增長。香港和海外投資者通過滬深股通持有的內地股票總額由2014年底的865億元人民幣，激增至2.1萬億元人民幣，而內地投資者透過港股通投資港股的持股總額則由2014年底的131億港元，增至1.88萬億港元。可見機制受市場重視，為內地與香港兩地證券市場注入了新的活力 。
截至11月10日，滬港通和深港通北向(滬股通和深股通)總成交金額達36.9萬億元人民幣，累計淨流入1.12萬億元人民幣；南向港股通(包括滬港通下的港股通和深港通下的港股通)總成交金額達13.7萬億港元，累計淨流入1.62萬億港元。
滬深港通單日成交額在2020年再創新高，北向交易單日成交額於7月7日創6
年新高，達1,911.6億元人民幣；南向交易單日成交額於7月6日創歷史新高，達601.7億港元。
港交所指，未來將繼續與內地合作夥伴和監管機構合作，不斷完善互聯互通機制，進一步擴大滬深港通投資範圍，為香港內地兩地市場帶來更多機會，連接中國與世界。
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