新盤動向：瑧譽首推6座洋房及3間居室標售
2020年11月17日 18:10
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豪宅市道轉旺，保利置業集團(00119)旗下屯門瑧譽，剛發出首輪銷售安排，推出6座洋房及3間居室招標，當中包括16、17、18、20、21、26 號洋房，實用面積由4,159至4,601方呎，屬5房5套間隔，全數可享海景。而3間居室為20、21、26，實用面積470至477方呎，全為一房設計。
根據發展項目公契擬稿，洋房必須與對應的居室(如有)一併轉讓，故是次招標的洋房當中，20、21、26號洋房將與其相應居室20、21及26一併出售，而其他洋房則沒有相應居室。招標日期由11月24日起至明年3月31日，將以每日招標及截標形式進行。
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