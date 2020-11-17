新盤動向：瑧譽首推6座洋房及3間居室標售

根據發展項目公契擬稿，洋房必須與對應的居室(如有)一併轉讓，故是次招標的洋房當中，20、21、26號洋房將與其相應居室20、21及26一併出售，而其他洋房則沒有相應居室。招標日期由11月24日起至明年3月31日，將以每日招標及截標形式進行。

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