翠園大樓銀主盤開拍後收回　經議價582萬元成交

環亞物業拍賣今日(17日)推出30多項物業公開拍賣，最終售出2項物業。該行董事總經理區蘊聰表示，其中旺角翠園大樓(1期)低層7室銀主盤，實用面積698方呎，開價528萬元，獲3、4組買家出價競投，搶高至578萬元，惟當時未達底價收回，而其中一名買家隨即與銀主議價，單位最後以582萬元成交，較開價高約10.2%，呎價8,338元。

同場另一個售出單位為同區廣東道1052號高層B室，區氏指出，上址屬分契單位，實用面積154方呎，以開價130萬元一口價成交，呎價8,442元。

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