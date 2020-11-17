華懋集團踏入60周年　預告將公布全新公司LOGO

今年華懋集團踏入60周年，該集團即將公布一系列新計劃，包括推出全新公司LOGO及宣布業務大計。該集團執行董事兼集團行政總裁蔡宏興預告，下周二將公布有關詳情，而藉着該機會將品牌重新定位，集團透過核心業務及創做共享價值活動，為市民、社區及環境帶來正面影響。

對於被問及疫情對集團的影響，他指出，集團堅持不減薪、不裁員，而旗下酒店早於疫情早期已率先以本地家庭客為主打，部分酒店平均入住率期間仍能維持九成。事實上，疫情期間，亦按個別情況和行業為旗下物業租戶提供租金優惠。

另外，該集團亦一直積極與本港初創企業合作，如疫情期間，旗下香港仔如心南灣海景酒店是少數接受自願隔離人士的酒店，為減少住客與員工接觸，集團引入智能機械人提供客房送餐服務，是最先採用這項技術的酒店。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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