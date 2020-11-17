全球化瓦解！世界經濟朝向中美歐「三強鼎立」

外國傳媒報道，評級機構穆迪相關的金融情報公司穆迪投資發表報告認為，全球經濟格局將繼續向美國、中國、歐盟「三強鼎立」發展，將影響貿易與供應鏈、監管、科技和政府，並產生廣泛的信用風險。

該機構董事總經理、亞太區首席信用總監Michael Taylor表示，在疫情前，政策制定者已反思全球化。疫情爆發後，料各地加大對修復國內經濟損失的重視程度，將導致更強調實現經濟自給自足，尤其是在關鍵的戰略產業。「科技、貿易和政治方面的競爭與衝突將會繼續，而且在某些情況下可能加劇。」

雖然中美經濟脫鈎可能性不大，但雙方緊密關係將改變。歐盟與美國在中國問題上的多個目標一致，例如保護知識產權和開放市場，但歐盟需要根據其在中國的龐大經濟利益而加以平衡。

Taylor認為，儘管歐盟支持建立在制度基礎上的全球貿易體系，但隨着時間推移，歐盟可能會趨向保護主義，其在數碼服務稅收、數據隱私和某些其他監管標準等方面的利益，將與美國逐漸分化。

在貿易方面，貿易關係將愈來愈側重於區域性貿易，這會部分抵銷國際範圍內地區間貿易流放緩的影響。與此同時，5G、數碼科技和清潔能源等新興技術方面的競爭加劇，將推動政府通過制定政策和監管標準等方式，在培育戰略性產業發展的過程中發揮更大的效果。

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