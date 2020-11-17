【旅業蕭條】世界最繁忙國際航線單月運量不足10萬...

外國傳媒報道，疫情對全球航空業造成前所未有的衝擊，就算到了11月，全世界最繁忙的航線只集中在中國、日本、南韓及越南等4國的「國內」航線，而國際航線仍然「崩潰」，例如過去全世界最繁忙的國際航線──台北往返香港現在驟降至世界第8。

數據機構OAG的資料顯示，11月台北往返香港的航線，總座位數只有9.39萬個，與去年全年提供近800萬個座位、平均每個月提供近67萬個座位的盛況相比，猶如天壤之別。但即使如此，台港航線依然是11月世界上第8繁忙的國際航線，因最繁忙的國際航線──埃及開羅往返沙特阿拉伯吉達，也只提供了14.79萬個座位。

要數11月全世界最繁忙的航線，第1位為首爾往返濟州島，第2位為越南河內往返胡志明市。雖然首爾往返濟州島在11月提供的總座位數高達130萬，但仍落後於去年全年提供超過1,700萬個座位，平均每個月提供近142萬個座位的盛況。

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