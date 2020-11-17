渣打公布新架構人事任命　洪丕正將帶領新合併亞洲區

渣打指出，個人、私人及中小企業銀行部將會由目前東盟及南亞地區行政總裁徐仲薇帶領，結合目前的個人銀行、私人銀行及財富管理部門。這個合併後的業務團隊，將壯大集團的高端客戶業務，並且進一步發展創新的數碼方案服務一般個人客戶及中小企業客戶以增加效率。

新合併的亞洲區將會由現任大中華及北亞地區行政總裁洪丕正帶領，把東盟、南亞、大中華及北亞地區連合起來。透過這樣的架構將更有效在亞洲區內，以致亞洲與全球其他地區，在貿易、資金和投資上為客戶服務，為客戶在大灣區捕捉機會，在東盟及南亞地區把握財富與營商機遇。其中，中國及日本行政總裁為張曉蕾，香港、台灣及澳門行政總裁為禤惠儀。

洪丕正表示，新的亞洲區管理團隊充分反映銀行的多元化實力，包括在客戶、業務、人才及社區上。該行將進一步增加亞洲區網絡的互相聯繫及更完善地照顧客戶，讓他們好好透過該行深厚的本地專長及區內21個市場抓緊貿易、投資及財富管理的機遇。

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