在家工作成常態！星展：佔總工作時間最多40%

為更好地應對新冠疫情帶來的辦公模式新常態，星展銀行宣布將實施一系列轉型措施，所有員工將可以靈活地進行遠程工作，佔總工作時間最多40%。該行接近3,000名新加坡員工表示在遠程工作時仍可保持工作效率，惟與同事之間的互動和聯繫仍存在挑戰。

隨着銀行業所需技能的快速發展以及新型職位的引入，星展銀行將加強員工技能發展，並提供再培訓及進修機會。員工將接受設計思維、數據和分析、人工智能、機器學習、機敏實踐等多個新興領域的培訓，超過7,200名員工將獲得技能提升及進修機會。

星展集團行政總裁高博德表示，銀行和工作方式不斷轉變，該行已準備好採取一系列全面措施，從根本上改變工作方式包括實行永久性「混合辦公模式」、彈性工作安排及部署更多機敏工作群組，同時創建有助加強構想和協作的工作空間，並將大規模加快員工技能提升培訓，並在全行推行數據驅動型的營運模式。

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