【深度解構】華為出售手機業務　呢個市場競爭恐更劇烈

外地媒體報道，華為將旗下手機品牌榮耀出售，將令中階5G手機競爭更劇烈。

榮耀品牌於2013年誕生，鎖定中低價位市場，7年以來成為年出貨量超過7,000萬部的手機品牌。榮耀的買家為深圳智信，是由深圳市智慧城市科技發展集團與30多家榮耀代理商、經銷商共同投資設立，未對外透露交易金額。外界認為，華為切割榮耀之後，企圖讓榮耀可以免於美方的封鎖禁令限制。

分析認為，榮耀原本就是華為旗下鎖定中低端市場的次品牌，出售的目的在確保可以持續運作，讓品牌存在，不受中美科技戰影響，對中國手機產業來說是好事，因榮耀的品質水平及平價機種，在東歐、中東等新興市場具有一定的吸引力，故在新興市場上，榮耀是有市場空間，若能擺脫因華為造成的封鎖禁令，有助於進一步拓展市場。

不過，對華為來說，將少了中低端市場，在智能手機領域上的銷售將下滑，未來除了必須鞏固基站業務外，也要開拓手機之外的其他領域業務，包括汽車、筆記型電腦、電視等。

分析認為，原本在智能手機上，華為主打旗艦、高端市場，中低市場則由榮耀與其他中國手機品牌包括小米、OPPO、VIVO等競爭。華為目前雖然在5G機種上受限，但還有4G手機的空間，加上高通可望供貨，也讓華為在銷量的衝擊減緩。

因此，非蘋果公司的手機廠想要分佔華為市場，可能會集中在5G機種上，今年蘋果公司的iPhone 12系列推出5G機款，也包抱了較中階的機款，加上三星，以目前中國5G手機超過6成的出貨比重來看，未來中階5G手機市場的競爭恐更劇烈。

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