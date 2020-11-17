全球人才排名香港亞洲「二哥」　首位是...

外地媒體報道，瑞士洛桑管理學院(IMD)近日發布「2020年IMD世界人才排名報告」(IMD World Talent Ranking 2020)，在63個受評國家或地區當中，亞洲地區第1位是全球排名第9新加坡；第2位是全球排第14名的香港；第3位是全球排名20位的台灣；第4位是南韓(全球排第31名)；第5位是日本(全球排第38名)；第6位是中國內地(全球排第40名)。

IMD將人才報告指標分為「投資與發展人才」、「吸引與留住人才」及「人才準備度」三大類。

在「投資與發展人才」類，主要評比國家或地區對於人才的投資程度，共分8細項指標。「人才準備度」方面則是評比人才資源的充足程度，共分12細項指標。「吸引與留住人才」是評比對於人才吸引與留用方面的努力，共分11細項指標。

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