中美科技戰：武漢弘芯已被內地政府接管

內媒報道，曾豪言要闖14納米及以下先進製程的武漢弘芯，繼爆出把國內唯一一部ASML極紫外光(EUV)光刻機拿去抵押後，目前已經惡化到被武漢地方政府接管，而該公司的明星級舵手、曾與台積電現任2位掌門一齊出任營運長的蔣尚義，原來早於7月已經交出帥印返回美國！

據報道，號稱投資1,280億元人民幣(下同)的武漢弘芯今年8月爆出資金缺口後，被揭發該項目實為騙取政府補助的詐騙計劃，而武漢市東西湖區人民政府也曾發布報告指出，武漢弘芯存在「隨時面臨資金鍊斷裂導致項目停滯的風險」。

至於武漢弘芯大股東「北京光量藍圖科技有限公司」亦在本月初發生股權變更，北京光量在原自然人股東李雪艷與莫森(兩人均被指沒有半導體行業背景)退出後，被國有獨資企業、由武漢市東西湖區人民政府國有資產監督管理局全資控股的「武漢光量藍圖科技有限公司」全資收購，換言之武漢弘芯已經由武漢東西湖區政府完全接管。武漢光量是今年9月底才成立的公司，注冊資本18億元。

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